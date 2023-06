Waarschuwing voor onweersbuien: 'Hagel, windstoten, alles erop en eraan'

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien die dinsdagmiddag over Nederland zullen trekken. Het weerinstituut heeft voor het hele land code geel afgegeven. Er kan dinsdag in korte tijd veel neerslag vallen en het KNMI waarschuwt voor plaatselijk hagelstenen tot twee centimeter groot. Ook is er kans op windstoten met een snelheid van 75 kilometer per uur.

Volgens Johnny Willemsen van Weerplaza zullen de eerste buien in de nacht van maandag op dinsdag over de provincie trekken. Vervolgens wordt het heel broeierig. "Het zal dinsdag hooguit 27 of 28 graden worden", vertelde de weerman maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Het voelt drukkend warm, echt benauwd aan."

"Het wordt wel eventjes uitkijken."

De stevige regen- en onweersbuien verwacht Johnny in de tweede helft van de middag. "Met hagel en windstoten, alles erop en eraan. Het is een tijd geleden dat we zulke fikse buien hebben gehad, dus dat wordt wel eventjes uitkijken." Woensdag wordt een droge dag met flink wat zon, terwijl we donderdag rekening moeten houden met regen en onweer. "Daarna start weer een droge en zonnige periode."

"Maandagochtend hing er een tropisch eiland-sfeertje."