Alwéér code geel? Alles wat je moet weten over de weerswaarschuwingen

Onweersbuien, windstoten en hagel: het kan dinsdag vanaf het einde van de middag weer gaan spoken. Onder meer in Brabant geldt daarom code geel. En dat gebeurt nogal eens. Maar hoe vaak gelden de meer onheilspellende codes oranje en rood eigenlijk? En wat betekenen ze precies? Alles wat je moet weten op een rijtje.

We zitten midden in het onweerseizoen. Dat zal in elk geval de mensen in het oosten van Brabant niet ontgaan zijn: daar ging het op donderdag 19 mei behoorlijk tekeer. Bomen waaiden om als dominostenen en er was wateroverlast. De brandweer moest volop aan de bak. Die dag gold code oranje.

Een dag later gingen de hemelsluizen ook een heel eind open, maar zoveel overlast als een dag eerder was er niet. Interpolis had die twee dagen de handen aardig vol: er kwamen 250 schademeldingen binnen.

Maar wat betekenen die weercodes nu precies?

Geel: Er kan 'gevaarlijk weer' zijn. KNMI schrijft op haar site: "De zekerheid is minstens zestig procent." Geen reden om in de kramp te schieten, maar het KNMI hoopt wel dat je alert bent op gevaarlijke situaties, zeker op de weg. In veertig procent van de gevallen loopt het dus wel los, maar je wilt het risico niet lopen, toch?

Oranje: De kans op extreem weer met overlast, schade of zelfs letsel is dan groot, groter dan zestig procent. Dat kan heel lokaal zijn, schrijft de KNMI. Op de weg is vanzelfsprekend opletten geblazen. Rijkswaterstaat kan adviseren je reis zo mogelijk uit te stellen.

Rood: Bij deze zwaarste alarmcode kan het weer ons land of een deel ervan volledig op z'n gat gooien. Of zoals het KNMI schrijft: het kan 'ontwrichtend' werken. Ook als de kans op extreem weer klein is, maar de risico's groot, dan kan de code worden afgegeven. De weg op gaan wordt bij code rood afgeraden.

De drie weercodes komen niet alleen voor bij kans op onweer, zoals dinsdag. Maar ook bij regen, sneeuw en gladheid, windstoten, extreme kou of juist hitte, mist.

Hoe vaak komen de weercodes voor?

Rood:

In 2022 ging Brabant ook al één keer gebukt onder code rood. Inderdaad, dat was tijdens storm Eunice. De weerswaarschuwing bleek bijzonder op z'n plek, want het spookte die dag. In Dongen bijvoorbeeld, werd een aantal mensen letterlijk dakloos, omdat het dak van een huizenblok waaide.

In 2021 kreeg Brabant twee keer code rood om de oren. In beiden gevallen gold dat toen voor het hele land. Eén keer ging het om sneeuwjacht, ruim een week later om gladheid door ijzel.

Oranje:

Deze code is in Brabant in 2022 tot nu toe één keer van kracht geweest, op donderdag 19 mei.

In 2021 kreeg Brabant niet te maken met code oranje.

Geel:

Maar het regent toch soms weercodes? Dat klopt eigenlijk alleen voor code geel. Het KNMI houdt daar zelfs geen statistieken van bij. Woordvoerder Josine Camps: "In de winter geldt door gladheid héél vaak wel ergens een uurtje code geel."

"Alwéér code geel en ik merk er helemaal niks van." Camps snapt die gedachte: "Gladheid is vaak heel lokaal. Datzelfde geldt voor onweer. Dus je kunt in je auto zitten en denken: ik merk er helemaal niks van. Maar ergens anders in dezelfde regio kan het wél heel glad zijn, en dus meteen ook heel gevaarlijk."

Daarom wordt er dus in de wintermaanden niet alleen met zout gestrooid, maar ook met waarschuwingen. "Rijkswaterstaat deelt code geel op social media heel actief. En zo bereikt het dan precies de doelgroep: de weggebruiker. Want vooral zij zullen het meeste merken van code geel."

In 2021 liet het KNMI door Kantar Publik flitspeilingen doen. Dat leverde informatie op over het bereik van de weercodes.

61-65 procent wist dat code oranje van kracht was.

92-95 procent wist dat code rood gold.

Voor dit artikel is informatie van het KNMI gebruikt. Meer over de weerswaarschuwingen vind je hier.

