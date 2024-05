Veel wateroverlast in deel West-Brabant, maar 'ergste leed lijkt geleden'

In een deel van West-Brabant heeft het in de nacht van vrijdag op zaterdag zoveel geregend dat er veel wateroverlast wordt gemeld. Verschillende straten in Kruisland, Halsteren, Steenbergen en Wouw staan of stonden onder water. "Het ergste leed lijkt geleden. Het water is redelijk snel gezakt", meldt een woordvoerder van de gemeente Steenbergen.

Kruisland is het zwaarst getroffen volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De Roosendaalseweg werd 's ochtends afgesloten in het dorp vanwege het vele water in de straat. Rond negen uur is de straat weer geopend, meldt de gemeente Steenbergen.

"We zien veel verbetering. Het lijkt erop dat het water in de hele regio aan het zakken is. Wel hebben sommige bewoners natuurlijk nog wel even last van het water in hun huizen", aldus een woordvoerder van de gemeente.

'Heel plaatselijk'

Ook de Veiligheidsregio is positief over het verloop van de wateroverlast zaterdag. "Onze prognose is dat het snel minder wordt met de regen en dat ook de meldingen van wateroverlast daarom gaan afnemen", zegt een woordvoerder rond halfnegen 's ochtends.

Vannacht heeft het plaatselijk ontzettend hard geregend, legde de woordvoerder van de Veiligheidsregio eerder op de ochtend uit. Het ging toen om enkele straten die blank stonden, met name in Kruisland maar ook in omliggende dorpen.



Volgens de Veiligheidsregio is de overlast 'raar verdeeld'. "De overlast is niet allemaal in één wijk. Het is echt heel plaatselijk: de ene straat in Wouw staat vol water, de straat ernaast niet, maar die daarnaast dan weer wel. Er valt dus geen peil op te trekken, maar we doen ons best."

Water in huizen gestroomd

De brandweer en gemeenten zorgen dat de rioleringspompen op volle toeren draaien zodat het water zo snel mogelijk weg kan. In sommige huizen in de dorpen is het water naar binnen gestroomd. Bewoners die daar last van hebben, wordt aangeraden een hogere verdieping op te zoeken.

"Probeer de elektra in huis uit te schakelen. Vermijd ondergelopen straten, tenzij het écht noodzakelijk is om iemand te helpen. Ga hier dus niet doorheen lopen of proberen te rijden", schrijft de Veiligheidsregio.

Code geel

Vrijdagavond gold in een groot deel van Nederland code geel in verband met langdurige regen en onweer. Ook uit andere delen van het land kwamen meldingen van wateroverlast.

Over de Brabantse grens, in Roermond, moest een nooddam van zo'n 150 meter aangelegd worden bij een appartementencomplex. Dat om te voorkomen dat de regenval daar tot overlast zou leiden.