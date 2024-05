Verkeer loopt al voor de gebruikelijke avondspits vast door noodweer

Het voorspelde noodweer met enorme regen- en hagelbuien zorgt voor een vroege avondspits. Dat blijkt uit meldingen van de ANWB en Rijkswaterstaat. Het KNMI heeft dinsdagmiddag code geel afgekondigd van vijf uur tot middernacht.

Iedereen die nog op tijd wil vertrekken om de files én de buien voor te zijn, moet opschieten. "We zien momenteel de regen op de camera's én we zitten landelijk al op 450 kilometer file", meldt Rijkswaterstaat.

De grootste vertraging in het land is momenteel te vinden op de A58 tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Dat had behalve het noodweer, ook te maken met een ongeval dat daar eerder op de middag gebeurde. In de richting van Eindhoven staat momenteel ruim 5 kilometer file. De ANWB waarschuwt dat het verkeer rekening moet houden met een vertraging van ruim een uur.

Ook op de A50 staat het vast. In de richting Oss staat het verkeer stil tussen industriegebied Ekkersrijt en Sint-Oedenrode over een lengte van 4 kilometer. De vertraging loopt op tot 25 minuten.

Op de A2, een andere belangrijke verkeersader, heeft het verkeer eveneens veel last van het noodweer. In de richting Den Bosch staat tussen knooppunt Ekkersweijer en Best-West een file van ruim 3 kilometer.