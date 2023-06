Marielle staat oog in oog met de wolf en maakt de mooiste foto's

Marielle van Uitert (49) uit Vught reist al jaren de wereld over om wolven te fotograferen. Maar het afgelopen jaar bracht ze in haar camouflagepak en met haar camera door op de Veluwe om het roofdier vast te leggen. “Ik had nooit gedacht dat ik oog in oog zou staan met een wolf”, zegt Marielle. Haar wolvenfoto's zijn nu te zien in het maandblad National Geographic Junior.

Meerdere keren per maand vertrekt de 49-jarige Marielle vanaf haar huis in Vught middenin de nacht naar de Veluwe. Daar trekt ze haar ‘camouflage-boompak’ aan en zit vervolgens uren met haar camera te wachten op de wolf. “Het is heel veel geduld en geluk hebben. Van de ruim dertig keer dat ik op de Veluwe zat, heb ik maar drie keer een wolf gezien”, zegt Marielle. Tijdens een van die keren stond de fotografe oog in oog met drie wolven. Een van die wolven bleef op slechts twintig tot dertig meter afstand voor haar neus staan. “Dat was heel tof, want daar doe je het voor. Maar ik had ook veel adrenaline en spanning in mijn lichaam.” “Ik ging natuurlijk meteen foto’s maken, maar het licht was op dat moment niet goed. Uiteindelijk heb ik heel lelijke en korrelige foto’s”, zegt de Vughtse achteraf met een lach.

De afgelopen jaren fotografeerde Marielle de wolf meerdere keren in Ethiopië, Italië, Duitsland en België. “Toen ik zo’n vijf jaar geleden begon als wolvenfotograaf, was de eerste wolf net gezien in Nederland. Dat vond ik geweldig, maar die ene wolf zou ik als fotograaf nooit kunnen vinden. Daarom reisde ik veel naar het buitenland.” Inmiddels is de wolf officieel terug in Nederland. Een jaar geleden ging de Vughtse op zoek naar sporen en poep van het dier op de Veluwe. Om te ontdekken wat het leefgebied is van het roofdier. “Zo’n wolf heeft soms een territorium van 200 vierkante kilometer, dus de kans dat je er een ziet is heel klein. Maar inmiddels weet ik wel waar ik moet zijn”, zegt Marielle. Bij hoge uitzondering mocht de fotograaf samen met een boswachter wildcamera’s ophangen. En ze mocht met haar camera het natuurgebied in om de wolf vast te leggen. “Je moet heel voorzichtig te werk gaan, omdat je in het leefgebied van een beschermde diersoort zit.”

Marielles avontuur op de Veluwe en tientallen van haar foto’s zijn te zien in een speciale wolveneditie van het maandblad. “Nu je al mijn foto’s in één tijdschrift ziet, lijken het er heel veel. Maar dit is een verzameling van ruim 4,5 jaar dat ik dit werk doe. Dan valt het toch best tegen”, zegt de fotografe. “Vannacht stap ik weer in de auto naar de Veluwe en dan hoop ik dat ik er weer één tegenkom. Al is die kans dus heel klein.” De speciale editie van National Geographic Junior over de terugkeer van de wolf ligt tot en met 12 juli in de winkel. Op de website staan nog meer foto’s en ervaringen over de avonturen van Marielle.

Marielle maakte met een wildcamera deze foto van de wolf (foto: Marielle van Uitert).