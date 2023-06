Doneeracties leveren veel op: dit blijft over van het ingezamelde bedrag

Er wordt momenteel behoorlijk wat geld gedoneerd bij verschillende inzamelingsacties. De doneeractie voor Gert Regterschot, de ontslagen docent van de Technische Universiteit Eindhoven die al 27 jaar bijles geeft, gaat over de 35.000 euro heen. Voor de ouders van de 6-jarige Abdyrahman uit Oss die verdronk in Lith is al ruim 27.000 euro ingezameld. Dat zijn prachtige bedragen, maar wat blijft er precies van over?

Drie doneeracties zijn de afgelopen tijd in Brabant in het nieuws geweest:

Inzameling voor Gert Regterschot. Opgehaald bedrag tot nu toe: 35.135 euro, via doneeractie.nl.

Inzameling voor ouders van verdronken jongetje in Lith. Opgehaald bedrag tot nu toe: 27.503 euro, via steunactie.nl.

Inzameling voor Nikie, die haar kindjes verloor bij een familiedrama. Opgehaald bedrag tot nu toe 52.500 euro, via steunactie.nl.

Het doneerplatform

Bovenstaande acties lopen via doneeractie.nl en steunactie.nl. Die sites verdienen aan doneeracties. Zo houdt doneeractie.nl 6 procent in op het gedoneerde bedrag, bij steunactie.nl gaat het om 5 procent. Daarnaast zijn er nog transactiekosten, bij beide sites. Bij doneeractie.nl betaalt iedere donateur 85 cent per transactie. Bij steunactie.nl gaat het om 50 cent.

Kijk je naar de doneeractie voor Gert Regterschot, zijn er op het moment van schrijven (24 juni) 1487 donaties gedaan. De transactiekosten levert doneeractie.nl bijna 1264 euro op. Stel het ingezamelde bedrag blijft uiteindelijk 35.135 euro, dan gaat nog eens 2108 euro naar het doneerplatform. Tel die bedragen bij elkaar op en je zit op een bedrag van 3372 euro voor het doneerplatform.

En de Belastingdienst dan?

Dan rest nog de vraag: moet de ontvanger van het ingezamelde bedrag nog iets betalen aan de Belastingdienst?

In Nederland is het zo geregeld dat je over een geschonken bedrag dat hoger is dan 2418 euro schenkbelasting moet betalen. Dit bedrag geldt per schenker. Je kunt dus van verschillende mensen 2418 euro belastingvrij ontvangen.

Bij een inzamelingsactie heb je te maken met verschillende mensen die geld doneren. Voor de schenkbelasting kijkt de Belastingdienst naar de losse donaties, zo legt een woordvoerder uit. "Voorwaarde is wel dat het duidelijk is wie de ontvanger van het geld is." Concreet: Als de losse donaties onder de 2418 euro blijven, hoeft er geen schenkbelasting betaald te worden. En zo kan het dus zijn dat een groot ingezameld bedrag belastingvrij gedoneerd kan worden. "Het is wel raadzaam dat iemand bijhoudt welke bedragen van welke schenker zijn ontvangen", voegt de woordvoerder er aan toe.

Nu kan het zijn dat iemand een bedrag doneert dat hoger is dan 2418 euro. Dan kun je een verzoek indienen tot kwijtschelding van de schenkbelasting. "Het moet dan gaan om een schenking voor noodzakelijk levensonderhoud of noodzakelijke medische hulp van degene voor wie de gift bestemd is. Een voorbeeld hiervan is als geld ingezameld wordt voor een noodzakelijke medische behandeling in het buitenland, die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed en waarvoor de begiftigde niet de eigen middelen heeft om de kosten te betalen. Of hiervan sprake is wordt van geval tot geval getoetst", legt de woordvoerder van de Belastingdienst uit. Zo'n verzoek moet worden ingediend bij de Staatssecretaris van Financiën.