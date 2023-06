Jeffrey Herlings is langer uitgeschakeld en kan wereldtitel wel vergeten

De terugkeer van Jeffrey Herlings laat langer op zich wachten dan gedacht. De motorcrosser uit Oploo brak 11 juni een nekwervel tijdens de GP van Duitsland en moet verplicht rust houden. Hij zou eigenlijk twee grand prixs missen maar dat worden er meer. "Wereldkampioen worden kan ik nu wel vergeten."

Jeffrey Herlings klinkt opgewekt als hij de telefoon opneemt. Na de val in Teutschental was zijn nek bont en blauw, maar tien dagen later is de zwelling weg en heeft de motorcrosser geen pijn meer. "Ik heb het gevoel dat ik alles weer kan, maar dat mag nog niet van de dokter. Die zegt dat ik zes weken rust moet houden en daar luister ik naar. Het was een heel net breukje, maar het gaat wel om mijn nek. Als ik er nog eens op val kan het veel erger worden en dat risico neem ik niet."

"Als de breuk twee centimeter naar rechts was, had ik nu met een rietje gegeten."

"De breuk zit niet ver van de kabelboom", vervolgt Herlings. "Zeg maar de plaats waar alle zenuwen doorheen lopen. Ik heb eigenlijk geluk bij een ongeluk gehad. Als de breuk twee centimeter naar rechts was geweest, had het heel anders kunnen aflopen. Dan had ik nu met een rietje gegeten." Eerder werd meegedeeld dat Herlings na de GP's in Indonesië (25 juni en 2 juli) weer van de partij zou zijn, maar dat was veel te optimistisch. "Het plan is om zes weken na de val weer op de motor te zitten", zegt Herlings. "Ik kan dan weer meedoen aan de Grote Prijs in Zweden. Of misschien dat ik de week ervoor Finland ga rijden als training. Het ligt eraan hoe alles geneest." De crash van Jeffrey Herlings in Duitsland kwam als een donderslag bij heldere hemel. En was ook extra zuur omdat de klasbak uit Oploo hard op weg was naar de koppositie in het algemeen klassement om de wereldtitel. Die kan hij nu wel op zijn buik schrijven.

"Ik ben gevallen, maar niemand kan zeggen dat ik gek of onverantwoord heb gedaan."