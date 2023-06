Heijmans neemt familiebedrijf Van Wanrooij met alle werknemers over

Bouwbedrijf Heijmans in Rosmalen neemt het Brabantse familiebedrijf Van Wanrooij over voor bijna 300 miljoen euro. Alle 275 werknemers van Van Wanrooij komen in dienst bij Heijmans, dat onlangs nog zijn 100-jarig bestaan vierde. Met de aankoop hoopt het bedrijf zich de komende jaren op het toenemende woningtekort te storten.

Het is een nieuwe mijlpaal in korte tijd voor Heijmans. Na de viering van de 100e verjaardag, kreeg het bedrijf ook nog eens een koninklijke titel. Een wereld van verschil met de manier waarop Jan Heijmans op 3 april 1923 als 20-jarige stratenmaker zijn eenmanszaakje startte. Vooral na de Tweede Wereldoorlog kreeg het bedrijf de wind in de rug. Er volgden veel opdrachten vanuit overheden, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Zo werkte Heijmans mee aan de aanleg van veel wegen en het herstel van vliegveld Volkel, Gilze-Rijen en Welschap bij Eindhoven. Top 3 van Nederland

Toch werd het bedrijf uit Rosmalen pas een écht grote speler, na de overname van de Koninklijke IBC eind 2000. In één klap hoorde het bij de drie grootste bouwbedrijven van ons land. En hoewel de focus nu ook volledig op Nederland ligt, was Heijmans tot 2017 ook nog een tijd in België en Duitsland actief. Inmiddels werken er zo'n 5000 mensen bij het bedrijf. Door de overname van Van Wanrooij komen daar nu nog eens een kleine 300 bij. Ook stijgt de omzet met ruim 20 procent naar 2,2 miljard euro. De overname moet dit najaar volledig worden afgerond. Topman Ton Hillen hoopt dat Heijmans na de aankoop met extra kracht de krapte op de woningmarkt te lijf kan. Zo verdubbelt het aantal huizen dat het bedrijf kan bouwen straks van 1000 tot 1500, naar 3000 tot 4000.