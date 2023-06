Heel veel regen op komst, kans op wateroverlast

Het gaat donderdag langdurig regenen. Vooral in het oosten van de provincie wordt het een kletsnatte bedoening. Daar kan volgens Jeroen Elferink van Weerplaza tussen de 20 en 50 millimeter regen vallen. “Dat zijn forse hoeveelheden.”

Dat er regen gaat vallen, staat wel vast. Het is alleen de vraag wanneer het gespetter begint. Elferink verwacht dat dit op zijn vroegst halverwege de ochtend is. “En dan gaat het tot het begin van de avond door.”

Die regen betekent goed en slecht nieuws. Eerst het slechte nieuws: de vele regen kan voor wateroverlast zorgen. “Dit komt door de droge bodem. Daar blijft het water op liggen en dat stroomt naar het laagste punt. Daar kunnen problemen ontstaan.”

Dan het goede nieuws. De regen die donderdag valt is goed voor de droge natuur. “Omdat het geleidelijk valt over een lange periode. Dat is een groot verschil met de buien die dinsdag overtrokken, waar veel regen in heel korte tijd naar beneden kwam.”

Vooral het oosten van Brabant krijgt het dus voor de kiezen. Maar ook tussen Breda en Eindhoven gaat het regenen. Daar is 10 tot 30 millimeter regen mogelijk. In de regio Bergen op Zoom kan het droog blijven.

Vanwege de voorspelde regen heeft het KNMI code geel afgegeven.