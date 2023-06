800 mensen op de bon tijdens één ochtendje controleren op snelheid

Wie deze woensdagochtend over de Smits van Oyenlaan in Nuenen reed, kan maar beter de brievenbus goed in de gaten houden. De politie hield er namelijk een grote snelheidscontrole en maakte bekend dat maar liefst 800 van de 3600 gescande voertuigen te hard reden.

De hoogst gemeten snelheid was 106 kilometer per uur, terwijl je er 50 mag rijden. Ook meldt de politie dat iemand is betrapt die 93 kilometer per uur reed. De Smits van Oyenlaan is een doorgaande weg die door Nuenen loopt en staat erom bekend dat er vaak te hard wordt gereden.