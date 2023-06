Dode gevonden na brand in appartement, flatgebouw deels ontruimd

Na een brand in een appartement in Tilburg is woensdagmiddag een dode gevonden. De hulpdiensten waren er massaal aanwezig vanwege het vuur dat woedde op de derde etage. Alle bewoners van de derde tot en met de zesde etage zijn geëvacueerd, omdat de rook niet weg kan uit het flatgebouw.

De brand aan de Brucknerlaan in Tilburg brak rond vier uur vanmiddag uit en is onder controle. Er zijn meerdere brandweerwagens en ambulances aanwezig. Diverse bewoners hebben rook ingeademd en worden in de ambulances geholpen. Ventilatie uit

De brandweer ventileert de appartementen en controleert die op koolstofmonoxide. Omwonenden wordt geadviseerd om binnen te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Zodra de brandweer de woning heeft vrijgegeven, zal de politie binnen onderzoek doen.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.