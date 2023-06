Inwoners worden gek van al het sluipverkeer met korte lontjes

De inwoners van de gemeente Moerdijk worden hoorndol van al het sluiperverkeer in hun straten. Sinds de Haringvlietbrug is afgesloten voor een opknapbeurt, lijkt half Nederland binnendoor te stuiven over wegen die er niet voor zijn bedoeld. Alle routeborden, verkeersregels en betonblokken ten spijt, zoekt iedereen haastig zijn eigen weg van of naar de Moerdijkbrug, de enige overgebleven oversteek tussen West-Brabant en Zuid-Holland.

Neem nou zo'n typisch landweggetje als de Achterdijk. Zo'n straatje waar je met mooi weer een prachtig kan fietsen. Waar bewoners zowat met hun huis in de berm bivakkeren en de buurt op een mooie zomeravond een stukje kuiert. Elkaar vrolijk groetend. Nou, vergeet het maar. Sinds de Haringvlietbrug zondag 11 juni op slot ging voor renovatie, is het gedaan met de rust. Het autoverkeer tussen West-Brabant en Zuid-Holland heeft de sluiproute ontdekt. Nu staat er iedere dag een lange rij voertuigen stil voor de deur van de aanwonenden. En als het al rijdt, dan drukt iedere chauffeur het gaspedaal in om verloren tijd in te halen.

"Het is acht weken pijn lijden."

De Haringvlietbrug ligt 25 kilometer verderop maar de gemeente Moerdijk merkt de gevolgen van de sluiting. Dagelijks zoeken tienduizenden voertuigen een alternatieve route. "Het is acht weken pijn lijden", concludeert wethouder Danny Dingemans. Hij hoopt dat het tijdens de zomervakantie wat rustiger is. Hoewel de A16 en A17 officieel de omleidingsroutes zijn, loopt het op deze snelwegen dagelijks vast. Hierdoor zoekt het verkeer als water naar een ander stroomgebied. En die gaat kriskras door de gemeente Moerdijk. Zoals de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek. Hoewel de gemeente het dorp tot een onneembare vesting heeft omgebouwd met routeborden, verbodsborden en betonblokken, schrikt dat de brutalere weggebruikers niet af. Ze blijven komen. Daarom ligt nu zelfs het fietspad met betonblokken bezaaid.

"Vol op het gas trappen en met korte lontjes achter het stuur."

"We hebben aanvullend blokken moeten plaatsen, omdat automobilisten via het fietspad verder reden. De schrikhekken werkten blijkbaar niet goed genoeg. Er zijn mensen die zich nergens iets van aantrekken. Langs de verkeerde kant inhalen, over bermen rijden, vol op het gas trappen en korte lontjes achter het stuur", ziet de wethouder. Hij ziet daarom maar één oplossing. Meteen op de bon slingeren. Dingemans: "Als mensen zich niet goed gedragen moeten we streng zijn." Hij heeft de woorden amper uitgesproken of een automobiliste slalomt achter zijn rug over het fietspad totdat ze niet verder kan. "Ik had die afzetting niet echt gezien", beweert ze. Dan vertrekt ze, wagentje in de achteruit, zoekend naar een mogelijke doorgang.

"Ik zou zelf ook binnendoor rijden als alles vaststaat op de snelweg."

De bevolking van Zevenbergschen Hoek is maar wat blij met dit kordate optreden. "Het is heerlijk rustig in onze straat. Anders is het net een racebaan en vliegen ze met honderd door de straat. We zijn tevreden, ook moeten we zelf nu ook een stukje omrijden", zegt een buurtbewoonster. De buurman bekent eerlijk: "Ik zou zelf ook binnendoor rijden als alles vaststaat op de snelweg. Ieder kwartier is er een." Een wegafzetting zoals in de Driehoefijzerstraat is niet overal mogelijk. Daarom zoeken bewoners zelf naar oplossingen. Zoals op de Achterdijk. De avonden kuieren zijn verruild voor ludiek protest. Alle huishoudens zetten dagelijks hun kliko's aan de straat. Een rijtje afvalbakken ieder voorzien van een grote sticker: 60km/uur. Nou maar hopen dat de korte lontjes het begrijpen.