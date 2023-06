Dode gevonden in deuropening van een flat in Helmond

Bij een flat aan de Nachtegaallaan in Helmond is in de nacht van woensdag op donderdag een dode gevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Ron Vorstermans Geschreven door

Dat meldt de politie. Het lichaam ligt in een deuropening van de portiek van de flat. Een deel van de straat werd 's ochtends afgezet voor het onderzoek. Rond negen uur werd het onderzoek naar het lichaam afgerond, maar de politie communiceert nog niet wat er gebeurd is. In het appartementencomplex wonen vooral oudere mensen.