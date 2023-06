Dolfje Weerwolfje goes international: Engelstalige filmrechten verkocht

De Engelstalige filmrechten van de populaire kinderboekenserie Dolfje Weerwolfje zijn verkocht. De Amerikaanse filmproducent YellowHouse Entertainment wil een bioscoopfilm gaan maken over het weerwolfje. Schrijver Paul van Loon uit Drunen, de geestelijk vader van Dolfje Weerwolfje, is megatrots. "Geweldig dat kinderen uit de hele wereld binnenkort kunnen genieten van Dolfjes avonturen in een film."

Paul van Loon schreef het eerste boek over het witte weerwolfje in 1996 en inmiddels zagen 25 boeken het levenslicht. "Toen ik begon, had ik nooit kunnen bedenken dat Dolfje zo lang zo populair zou zijn. En al helemaal niet dat er aan de andere kant van de oceaan een film over hem zou worden gemaakt."

Amerikaanse film

En niet door de minste filmproducent. Het Amerikaanse YellowHouse Entertainment heeft films op meerdere grotere festivals gehad en was genomineerd voor een Academy Award, een van de hoogste filmprijzen die een filmmaker kan krijgen.

Producent Jo Henriquez verwacht grote dingen voor het weerwolfje. "Dolfje Weerwolfje is een held voor miljoenen Nederlandse kinderen en jongvolwassenen, een held die dapper genoeg is om anders te zijn. Ik verwacht dat Dolfje een held zal worden voor miljoenen kinderen over de hele wereld, omdat iedereen zich op de een of andere manier in zijn verhaal herkent."

Henriquez is ook trots dat hij met schrijver Paul van Loon mag samenwerken. "Ik ben heel blij om met Paul en uitgeverij Leopold samen te werken om Dolfjes verhaal via de film zijn weg te laten vinden over onze hele aardbol."

Het is nog niet bekend wanneer de film in de bioscoop gaat verschijnen.