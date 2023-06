Karst en Herma zoeken de muntenschat die op hun landgoed lag begraven

Eigenaren Karst en Herma van landgoed Bleijendijk in Vught zijn op zoek naar Romeinse munten die in 1962 werden gevonden op hun grondgebied. Meer dan zestig jaar geleden werd er een muntenschat gevonden van bijna tweeduizend jaar oud. Karst en Herma willen zo'n muntje nu graag aan hun bezoekers laten zien.

Karst en zijn vrouw willen de Romeinse munten graag laten zien aan hun publiek en vertellen over de geschiedenis van hun landgoed. "Deze plek wordt al duizenden jaren bewoond. Als ik over ons land loop, zie ik het beeld voor mij dat hier honderden jaren geleden Romeinen rondliepen." En zo'n muntje maakt de geschiedenis een stuk tastbaarder, vinden ze. "Het hebben, voelen en zien van een muntje die hier door Romeinen is vastgehouden en mee is betaald, spreekt nog meer tot de verbeelding."

"In de bagger werd toen eerst één Romeinse munt gevonden. Later hebben inwoners uit Vught en Sint-Michielsgestel wel honderden munten gevonden in de bagger", vertelt de landgoedeigenaar. "Sommigen hebben de Romeinse munten ook als een souvenir mee naar huis genomen.

Ondanks dat Karst precies kan aanwijzen waar de munten zijn gevonden, is er toch discussie over de vindplaats. “De grens tussen de gemeente Vught en Sint-Michielsgestel loopt precies door het midden van de Essche Stroom. De mensen uit Gestel vinden dat de muntschat in hun gemeente is gevonden, omdat er aan hun kant van de rivier gebaggerd werd”, legt de landgoedeigenaar uit.

“Maar de bagger werd gestort aan de Vughtse kant van de rivier en daar werden de eerste munten gevonden. Daarom beweren Vughtenaren dat in hún gemeente de schat is gevonden.” Karst en Herma kunnen inmiddels wel lachen om deze discussie. “Voor ons zijn het gewoon Bleijendijkse munten die iets vertellen over de geschiedenis van ons lansgoed”, zegt Karst.

Hij hoopte via een oproep in huis-aan-huis-kranten van Vught én Sint-Michielsgestel mensen te vinden die zo'n munt in hun bezit hebben. Maar dat leverde tot nu toe niets op. “De generatie die toen munten mee heeft opgegraven wordt steeds ouder of is zelfs al overleden. De nieuwe generatie, hun kinderen dus, moet nu beslissen wat ze met die munten gaan doen. Ik hoop dat zij bij het vinden van die Romeinse munten aan ons landgoed denken.”

Mocht u een Romeinse munt, gevonden tijdens de baggerwerkzaamheden in 1962, in bezit hebben, neem contact op met [email protected].