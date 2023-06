Nicky is golfballenduiker: 'Als kind verkocht ik de ballen voor een gulden'

In het koude water op zoek gaan naar golfballen, terwijl je geen hand voor ogen ziet. Voor de 34-jarige Nicky Dörfel uit Dongen is dat de gewoonste zaak van de wereld. Hij is een golfbalduiker en duikt op één dag met gemak duizenden ballen op.

In de YouTube-serie 'Beunen met Lola' test Lola bijzondere beroepen uit. In de video hieronder zie je of het haar lukt om voor één dag golfballenduiker te zijn.

Nicky was er al heel vroeg bij. "Ik was pas 11 jaar oud toen ik mijn eerste golfballen ging opduiken. Er was een recreatieplas bij mij in de buurt waar golfers kwamen en daar ging ik het water in om ze te zoeken." Toen nog gewoon in zijn zwembroek in ondiep water, maar inmiddels heeft Nicky zijn duikbrevet en is hij op honderden golfbanen geweest. "Op mijn 11e verkocht ik de golfballen al. Dan ging ik na het duiken naar de parkeerplaats en verkocht ik ze daar voor een gulden per stuk. Daar kon destijds geen ander baantje tegenop." Inmiddels pakt hij dat groter aan: Nicky heeft een eigen bedrijf waarmee bij de opgedoken golfballen online verkoopt.

"Soms vliegen de ballen me om de oren."

Het duiken is niet altijd zonder gevaar. "Ja, soms vliegen de ballen me om de oren", lacht Nicky. "Maar ik draag een helm en we hebben nu ook borden die we neerzetten zodat de golfers weten dat ik in een vijver aan het werk ben." Ook onder water moet Nicky altijd goed opletten. "Ik ben een keer heel erg geschrokken omdat het net leek alsof er iemand onder water tegen me aan duwde." Want de vijvers waar Nicky in zwemt zijn vaak troebel en daarom moet alles op de tast. "Het bleek uiteindelijk een paraplu te zijn waar ik tegenaan zwom, maar het voelde heel apart."

"Ik kom op de mooiste plekken en het is een superavontuurlijke baan."