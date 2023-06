Lift in flat gaat steeds kapot: 'Soms kunnen we dagen niet naar buiten'

Bewoners van de Lei in Veldhoven. De kapotte lift. Volgende Vorige 1/2 Bewoners van de Lei in Veldhoven.

Bewoners van een flatgebouw aan de Lei in Veldhoven zijn het zat. Ze kunnen met regelmaat de lift in het gebouw van zes verdiepingen niet gebruiken. Afgelopen drie weken is de lift al vier keer kapot gegaan. "Ik kon dagen niet naar buiten."

"Daar is-ie weer", zegt bewoonster Linda van Bekhoven als de monteur voor de lift donderdagochtend het gebouw binnenloopt. De lift is de dag ervoor gerepareerd, nadat hij het voor de zoveelste keer begaf. Maar hoe lang hij dit keer blijft werken, is volgens de bewoners nog maar de vraag. "We kunnen er niet van op aan", zegt Linda. "Hij doet het minstens een keer per maand niet meer. Iedere keer worden er dan weer onderdelen vervangen, maar ze kunnen beter de hele lift vervangen", vindt Linda.

"Nu moet ik alsnog iedere dag de trap op klimmen."

In de flat wonen veel mensen de lift echt nodig hebben. Als de lift stuk is, zitten ze dus in de problemen. Zo vertelt een vrouw van de vijfde verdieping dat ze net is bevallen. "Ik moet steeds met mijn pasgeboren baby en alle babyspullen de trap op en af. Dat is heel zwaar." Ook Linda is afhankelijk van de lift. "Ik heb een rollator nodig vanwege mijn slechte knieën. Ik ben daarom juist in een gebouw met een lift gaan wonen, maar nu moet ik alsnog vaak met moeite de trap op klimmen." De keren dat de lift stuk was, kon Franka de Lepper het gebouw helemaal niet meer uit. "Ik kan zonder mijn rollator niet naar beneden. Ik heb al een paar keer vier dagen niet naar buiten gekund", vertelt ze. Omdat de lift zo vaak stuk gaat, is Franka er niet meer gerust op. "Als ik naar beneden moet, kijk ik eerst even uit het raam of ik het busje van de liftmonteur weer zie staan. Als ik die zie, riskeer ik het niet." Ze heeft zelfs voorzorgsmaatregelen getroffen. "Ik zorg ervoor dat er altijd genoeg eten in de diepvries zit. Als de lift dan weer stukgaat, kan ik ten minste nog eten."

"Ze nemen ons niet serieus."