Jo van 68 leidt jongerenpartij: 'Wat ouder, maar mijn ideeën zijn nog fris'

Met zijn 68 jaar is Jo van den Boogaard een opvallende verschijning in de jongerenpartij JO in Best. Sinds 1982 is hij fractievoorzitter en al 25 jaar aan een stuk zit hij in de gemeenteraad. "Mensen vinden het soms vreemd dat ik op mijn leeftijd nog een jongerenpartij leid, maar jong zijn zit in je hoofd en je hart. De buitenkant is dan wel wat ouder, maar de ideeën zijn nog wel fris en goed."

In die tijd was er veel werkloosheid onder jongeren en er was gebrek aan woonruimte. "Omdat er gemeenteraadsverkiezingen aankwamen, gingen we uitzoeken welke partijen iets voor ons konden betekenen. Dat viel tegen. Toen hebben we besloten zelf een partij op te richten."

De naam van de partij staat voor Jong en Ongebonden. "Kortweg: JO. Ik denk daarom niet dat ik ooit nog weg kan bij deze partij”, zegt hij lachend. Jo vertelt hoe het in 1982 allemaal begon. "Met een stel ontevreden jongeren wilden we graag een eigen jongerencentrum. Toen hebben we een leegstaande boerderij in Wilhelminadorp gekraakt die we twee jaar lang daarvoor hebben gebruikt.”

Jo was toen ‘al’ 27 jaar. Best oud voor een jongere. “Ach, twee waren nog iets ouder, maar de rest was allemaal veel jonger. Die hadden geen tijd om in de gemeenteraad te zitten, maar ik studeerde nog. Ik had wel tijd en was wel eens op het gemeentehuis geweest om met de wethouder te praten.”

Jo en zijn maten kregen al snel het stempel van ‘randgroepjongeren’. Een stelletje doerakken, die begin jaren tachtig toch wel enig succes hadden. “We kwamen meteen met één zetel in de gemeenteraad. Ik moest me melden bij de burgemeester. Hij maakte me duidelijk dat ik vooral moest luisteren en geen vragen mocht stellen. Dat heeft JO natuurlijk niet gedaan!”

Vier jaar later leek het avontuur alweer voorbij. JO kreeg niet genoeg stemmen en verdween uit de gemeenteraad. “De boerderij werd gesloopt en we kregen een houten keet, waar we onze activiteiten konden voortzetten. We hadden echter niet zo’n goede naam en dit straalde ook uit over onze partij.”