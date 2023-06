Schildpadden houden Dierenambulances bezig: 'Kunnen buiten niet overleven'

1/6 In Waspik haalde de Dierenambulance eerder deze week nog een gevonden schildpad op. Foto: Dierenambulance Brabant-Noord.

Heb je bij jou in de buurt een schildpad gezien? Dan ben je niet de enige. Door het warme weer komen ze massaal uit hun schuilplaats. Bij de verschillende dierenambulances komen de laatste weken verschillende meldingen binnen.

Bij de meldkamer van de Dierenambulance Brabant-Noord gaat de laatste weken ook bijna dagelijks de telefoon omdat mensen een schildpad hebben gezien. Zo werd er dinsdag nog één opgehaald in Waspik. "Het is extreem warm. Bij deze hitte worden reptielen actiever. Ze gaan meer bewegen en dan zie je ze ook veel meer", zegt Rens van Lieshout die bij de meldkamer werkt.

De schildpadden gaan van Den Bosch naar dierenopvangcentrum De Maashorst. Daar worden ze opgehaald door medewerkers van Stichting Schildpaddenopvang Nederland in het Friese Harkema.

Medewerkers van de Dierenambulance Den Bosch rukten woensdag nog uit om twee roodwangschildpadden op te halen, vertelt Monique van de Wijdeven. "Dinsdag hebben we ook al een schildpad opgehaald"

"Je vindt ze nu bijvoorbeeld op het asfalt. Dat wordt heel warm en dat vinden ze lekker." Het gaat vaak om schildpadden die ooit als huisdier zijn gehouden en later door de eigenaar in de natuur zijn losgelaten."

Veel mensen denken dat schildpadden in Nederland buiten kunnen overleven. Maar in onze natuur teert een schildpad door gebrek aan warmte en juiste voeding ieder jaar iets in. Na een aantal jaar gaan ze dood." Onder de juiste omstandigheden kunnen schildpadden meer dan honderd jaar oud worden.

De schildpadden die door de Dierenambulance Brabant-Noord worden opgehaald gaan naar het Regionaal Dierenopvangcentrum in Ravenstein. Daarna gaan ze ook naar het Friese Harkema.