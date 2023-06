Rigoureuze maatregelen nodig om druk op Brabantse zorg aan te pakken

Er dreigen grote problemen in de Brabantse zorg. De druk op de huisartsen, verpleeghuizen en ziekenhuizen lijkt de komende jaren te groot te worden. Dat stelt Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg. "We willen voorkomen dat we teruggaan naar een situatie zoals tijdens corona. Toen moesten zieke patiënten zelfs naar Duitsland toe. Dat wil niemand.”

Berden heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de zorg in Brabant. Hij is geschrokken van de resultaten. "Over tien jaar is het personeelstekort in de ziekenhuizen tien procent. En voor de verpleeghuizen twintig procent”, zegt Berden. "Tegelijkertijd zien we dat het aantal huisartsbezoeken met tien procent en de visites met dertig procent gaan stijgen. Die combinatie levert enorme problemen op."

Vorig jaar is het in onze provincie veertig keer voorgekomen dat de spoedeisende hulp van een ziekenhuis gesloten was vanwege personeelstekort. Schrijnend noemt Berden dat, maar volgens hem gaat dat vaker gebeuren als er niets verandert.

Een van de grote problemen waardoor de druk op de zorg toeneemt is vergrijzing. Er komen steeds meer ouderen die een beroep doen op zorg, terwijl er niet genoeg personeel is. Bovendien heeft Brabant veel arbeidsmigranten, die ook aankloppen in het ziekenhuis of bij de huisarts.