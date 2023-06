Zo'n vijftig vaten met drugsafval gedumpt, vlakbij Belgische grens

Zo'n vijftig vaten met drugsafval zijn vrijdagochtend gevonden aan de Bergbosweg in Budel. Sommige vaten zijn leeg, anderen bevatten nog vloeistoffen. Ook ligt er een grote stalen pan bij.

Een voorbijganger zag de vaten in het bosgebied liggen en heeft de politie gebeld. Volgens een 112-correspondent ter plekke is duidelijk te zien en te ruiken dat het om drugsafval gaat.

Het is niet duidelijk of de lege vaten ter plekke zijn leeggelopen of al leeg waren. Het gaat om jerrycans, vier grote tonnen en twee grote bulkcontainers.

De politie is ter plaatse, de brandweer stuurt een adviseur gevaarlijke stoffen.

De Bergbosweg is voor auto's een doodlopende weg in een bosgebied. Een eindje verderop is een parkeerplaats. De weg ligt aan de grens met België.