Deze wielrenner uit een piepklein dorpje fietst sinds kort voor een sjeik

Sjoerd Bax uit het piepkleine Uppel in de gemeente Altena fietst bij zijn nieuwe wielerploeg UAE Team Emirates samen met de tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar. “Het is niet aan te raden om al te vaak met hem te trainen. Hij fietst zo hard dat de rest helemaal kapotgaat.”

Sjoerd reed een jaar bij Alpecin-Deceuninck, maar verkaste voor dit seizoen naar het topteam dat door een sjeik gesponsord wordt. Mede dankzij zijn overwinning in de Italiaanse wedstrijd Coppa Agostoni, afgelopen september, kwam hij in beeld bij zijn nieuwe werkgever.

“Ik fiets nu tussen de top van de top, de lijst met renners is indrukwekkend. Ik voel me bijna een vreemde eend in de bijt. Mooi om te zien is dat er helemaal geen sprake is van onderlinge concurrentie. We zijn een team waarbij we samen overwinningen willen pakken.”

Bij zijn nieuwe team maakt hij een goede indruk. Zo deed hij tijdens Parijs-Roubaix voorin mee en werd hij uiteindelijk dertiende. “Ik zat lange tijd in de kopgroep, maar ik reed in eerste instantie naar voren om uit de problemen te blijven. Als er namelijk in het peloton iets gebeurt, weet je dat je kansloos bent voor een goede klassering. Ik had deze klassieker net het geluk dat ik bij de juiste groep aanhaakte.”