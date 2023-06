Boosheid en irritatie over gestrande coalitieonderhandelingen

De frustratie druipt eraf bij formateur Pieter Verhoeve. Aan het begin van de vergadering over de stukgelopen coalitieonderhandelingen windt hij er geen doekjes om. Hij noemt het mislukken van de formatie 'triest en onnodig'. Een flinke sneer naar BBB ontbreekt niet. "In iedere situatie zijn er haviken en duiven, in dit geval hebben de haviken gewonnen."

BBB liet vorige week donderdag laat in de avond weten toch niet achter de gemaakte afspraken te staan. Na maanden onderhandelen kwam er deze week tegen de afspraken in dus toch geen coalitieakkoord. BBB, of in elk geval de achterban van de partij, kon niet instemmen. De volgende ochtend publiceerde de partij zelf een persbericht. De datum van de verplichte stalaanpassingen had de onderhandelingen alsnog de das omgedaan. Een persbericht waar de andere onderhandelende partijen vol ongeloof naar keken, maar niet inhoudelijk op wilden reageren.

"Ik vind dat ongemakkelijk en ik vind het ook niet kunnen."

Want ja, die datum voor de stalaanpassingen, daar kwam de BBB op terug, maar dat was niet de enige kink in de kabel. Welke onneembare vestingen er nog meer waren, horen we nu. BBB kwam na het sluiten van het akkoord alsnog met fors aangepaste teksten. Op het gebied van stikstof, landbouw, natuur en water. Verhoeve: "Ik vind dat ongemakkelijk en ik vind het ook niet kunnen." Dat akkoord was flink. Er lagen zestig pagina's aan teksten, zegt Verhoeve. Een akkoord gesloten door de onderhandelaars. Dat dat nog moet worden besproken in een fractie en vervolgens met een achterban snapt Verhoeve ook. Maar dat dat heeft geleid tot het klappen van die afspraken snapt hij niet. "Het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid is oefenen in het krijgen van een rechte rug. Een goed politicus deelt niet alleen mee, die deelt." Hoe het nu verder moet, is aan de Staten zelf, zegt Verhoeve. Het rapport van de verkenner Sasha Ausems biedt aanknopingspunten voor nieuwe gesprekken. Of BBB nog wordt gezien als een betrouwbare onderhandelingspartij is de vraag. Want duidelijkheid over wie er nou daadwerkelijk de dienst uitmaakt bij de partij is er nog niet.

"Als je iets doet, doe het dan goed."