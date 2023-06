Masseur verkracht vrouw in eigen praktijk: zes maanden cel

Een masseur uit Breda moet zes maanden de cel in voor verkrachting. Tijdens een massage in oktober 2021 drong hij met zijn vingers bij de vrouw binnen tijdens zijn werk. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van 750 euro.

Tijdens de zitting voor de rechtbank in Breda beweerde de man vrijdag dat hij slechts iets te ver doorschoot toen hij de binnenkant van haar been masseerde en haar vagina per ongeluk raakte. Maar de vrouw deed aangifte van verkrachting, omdat hij met zijn vingers bij haar binnendrong.

De vrouw kwam al jaren bij deze sportmasseur. Op zijn aandringen deed zij toch haar slipje uit, waarna het fout ging.

De rechtbank gaat mee in het verhaal van de vrouw. Zij heeft de masseur direct aangesproken en ook daarna heeft zij steeds hetzelfde emotionele verhaal verteld aan vrienden en familie.

'Ik ben een mentaal wrak, het is mijn eigen schuld'

Uit berichten via WhatsApp blijkt ook dat de masseur flink van het voorval was geschrokken. Zo schreef de masseur in verschillende berichten aan de vrouw: ‘Ik begrijp het niet, maar kan het niet terugdraaien. Ik kan mezelf niet vergeven. Ik ben een mentaal wrak en het is mijn eigen schuld. Ik weet dat ik je pijn heb gedaan.'

De rechtbank vond dat er sprake was van dwang. De vrouw moest al haar kleren uittrekken en lag op haar buik met haar gezicht naar beneden. Hierdoor kon zij niet zien wat de masseur deed.

Dit is grensoverschrijdend, vond de rechtbank. De masseur heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen van de vrouw en zijn positie als sportmasseur.

Masseur heeft nieuwe praktijk in België

De vrouw heeft hulp gezocht na het voorval. Ze had nooit verwacht dat een professionele sportmasseur dit zou doen, zo werd duidelijk tijdens de zitting.

De man, die inmiddels naar België is verhuisd, is al tientallen jaren masseur. In België heeft hij zijn praktijk voortgezet.