Vakbond verbijsterd: 'Alleen focus op personeel kan de zorg redden'

De vakbond voor zorgmedewerkers NU'91 is verbijsterd over de aanbevelingen van Bart Berden, voorzitter van de samenwerking van Brabantse ziekenhuizen. De maatregelen die hij noemt, lossen het personeelstekort niet op volgens de vakbond. "Daarnaast wordt er onvoldoende geluisterd naar de zorgverleners die het moeten doen", zegt de woordvoerder Michel van Erp.

Maar zijn oplossingen pakken volgens NU'91 niet de oorzaak van de problemen in de zorg aan. "In mijn ogen mist het belangrijkste punt: de verpleegkundigen, verzorgenden en zorgprofessionals. Alleen benoemen dat er personeelstekorten zijn is onvoldoende. Je zal moeten investeren in deze groep. Daar ligt het begin van de oplossing."

Met de problemen die Berden beschrijft, is NU'91 het wel eens. "De zorg loopt vast. Een zorginfarct is niet langer meer een dreigend doemscenario, het is op veel plekken al een feit."

De vakbonden FNV, NU'91, CNV en FBZ hebben woensdagnacht een akkoord bereikt over een verbeterde cao. Het salaris van zorgverleners gaat vanaf oktober in drie stappen met in totaal 10 procent omhoog. Daarnaast krijgen zorgverleners in vaste dienst de eerste keuze in de roosters.

"De salarisverhogingen zijn alleen een compensatie voor de inflatie. Dit heeft helemaal niets te maken met het inlopen van achterstanden", vindt Van Erp.

Met meer salaris kunnen huidige verzorgden behouden worden en nieuwe mensen aangetrokken worden, denkt NU'91. "Met deze groep kun je de zorg dan toekomstbestendig maken. Want dat er ook op andere terreinen iets zal moeten gebeuren, is meer dan duidelijk. Maar dit zal je wel moeten doen samen met de beroepsgroep."

Ook vakbond FNV is verbaasd. "De vraag is: wat voor een zorg willen we in Nederland? Gaan we er mee akkoord dat kinderen straks de luiers van hun ouders moeten verschonen en dat bewoners van verpleeghuizen slechts één keer per week gedoucht worden? Is het überhaupt mogelijk om steeds vaker familieleden als mantelzorgers in te zetten, terwijl onderzoeken al laten zien dat zij daar niet om staan te springen? En als we er voor kiezen dat we hoogwaardige zorg willen behouden, wat is daar dan voor nodig?"

De werkdruk in de zorg is buitengewoon hoog, de arbeidsvoorwaarden blijven achter. aldus FNV. "Het is van essentieel belang om zorgprofessionals betrokken te houden en hen in staat te stellen hun werk efficiënt en met passie te doen."

