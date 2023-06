Snollebollekes is niet meer de allerfoutste in de Foute 1500

Vier jaar lang stond Snollebollekes uit Best op nummer 1 in de 'Foute 1500' met de hit 'Links Rechts'. De feestact is vrijdag van de troon gestoten door Donnie en Chantal Janzen. Hun nummer 'Schultenbräu' kreeg dit jaar de meeste stemmen van de luisteraars van radiostation Qmusic en is de allerfoutste track uit de muziekgeschiedenis.

Een beetje een sigaar uit eigen doos, overigens. De Tilburgse Qmusic-dj Domien Verschuuren vroeg zanger Donnie eerder dit jaar om een erg fout nummer op te nemen. Luisteraars mochten onderwerpen voorstellen, waarna de keuze viel op het thema bier. Ook kwamen luisteraars met de suggestie om het lied samen met Chantal Janzen op te nemen. Snollebollekes is dit jaar zelfs niet het op-een-na-foutste nummer aller tijden. Op twee in de foute top 1500 staat dit jaar de hit 'Engelbewaarder' van zanger Marco Schuitmaker. De Foute 1500 begon in 2020 en meteen stond Snollebollekes op 1. Alleen bij een speciale editie aan het einde van 2021 nam Mart Hoogkamer het even over met 'Ik ga zwemmen'. Maar bij de lijst van vorig jaar stond 'Links Rechts' weer fier bovenaan.

