Een leven zonder school: Janna en Daphne geloven in thuisonderwijs

Je kinderen niet naar school sturen, maar thuis lesgeven. Dat is de basis van 'unschooling', een vorm van thuisonderwijs die is komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Steeds vaker vragen ouders vrijstelling van leerplicht om hun kroost zelf les te geven. Daphne en Janna zijn twee moeders die geloven in unschooling. "Ik ben niet bang dat mijn kinderen gaan achterlopen", zegt Janna.

Ook Daphne uit Den Bosch is voorstander. "We vinden het stukje vrijheid mooi, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat mijn kinderen vrij opgroeien en hun gaven ontwikkelen in plaats van gemeten worden met maatstaven uit de maatschappij."

Volgens onderzoeksprogramma Argos is het aantal kinderen met een vrijstelling op basis van dit bezwaar in tien jaar tijd verdubbeld. In het schooljaar 2021-2022 hadden 52 kinderen in West-Brabant deze vrijstelling, zo blijkt uit cijfers van het Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant. In het noordoostelijke deel van de provincie ging het in dat schooljaar om 22 leerlingen. Landelijk gaat het om 1.711 kinderen.

In Nederland bestaat de leerplicht. Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Ouders zijn strafbaar als ze hun kind thuis houden. Toch kun je wel een vrijstelling van de leerplicht krijgen. Volgens de wet kun je een vrijstelling aanvragen als je bezwaar hebt tegen de richting van het onderwijs. Dat is dus de basisgedachte van de school, gebaseerd op een bepaalde godsdienstige overtuiging of levensbeschouwing. Voor iedere school binnen een afstand van zes kilometer van je huis moet je je bezwaar toelichten.

Gaan de kinderen door unschooling niet achterlopen in hun ontwikkeling? "Dat is een vraag die ik heel vaak krijg", zegt Janna. "Maar binnen unschooling is er niet iets zoals achterlopen, omdat je heel je leven blijft leren. In schoolse systemen blijf je zitten als je bijvoorbeeld het alfabet nog niet goed kent in groep drie. Bij unschooling heb je vertrouwen dat het kind het leert. Is het niet in groep drie, dan wel in groep vier of vijf."

"Wij staan sowieso heel anders in het leven dan de gemiddelde Nederlander", vertelt Daphne. "We hebben plannen om te vertrekken uit Nederland. Ook zijn we veel bezig met duurzaamheid, de natuur en leven in het moment." Janna sluit zich daar bij aan. "Ik geloof niet dat er maar één weg mogelijk is in de ontwikkeling van een kind."

*De echte naam van Janna is bekend bij de redactie.

