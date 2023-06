Man (19) dreigt brand te stichten en speelt verstoppertje met agenten

Een opmerkelijk tafereel in het centrum van Hoogerheide afgelopen nacht. Een 19-jarige man die ogenschijnlijk brand dreigde te stichten speelde daar een soort kat-en-muisspelletje met de toegesnelde politie. Hij bleef zich maar verstoppen en floot vervolgens naar de agenten, waarna hij zich weer verstopte.

Wat de man precies van plan was is nog altijd onduidelijk. De man stond bij het gemeentehuis met de aansteker en vloeistof. Rond kwart over twee 's nachts werd de politie gewaarschuwd. Toen de agenten aankwamen, sloeg de man op de vlucht.

Verstoppertje

Die variant op verstoppertje hield geruime tijd aan. Steeds hoorden agenten hem fluiten, maar telkens verstopte hij zich weer.

Uiteindelijk lukte het een andere eenheid de man aan te houden. In de struiken werd een bijna lege fles lampenolie gevonden. De verdachte bleek ook degene te zijn geweest die de politie belde. Of hij onder invloed was, wordt onderzocht.