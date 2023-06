Steekpartij na feest: geweldsuitbarsting nadat vrouw tegen scooter botst

Een dag na de steekpartij na een hockeyfeest doet voorzitter Jan de Ruijter van Hockeyclub Waalwijk zijn verhaal. De oud-voorzitter (niet Jan) en zijn vrouw werden vrijdagnacht belaagd door een groep onbekende jongens nadat de vrouw per ongeluk tegen een scooter was gereden. Toen leden van de hockeyclub kwamen helpen, liep het enorm uit de hand.

Bij de hockeyclub was een feestje aan de gang in het kader van het 75-jarig jubileum. Het ging mis toen de oud-voorzitter en zijn vrouw naar huis gingen. "De vrouw is bij een versmalling van een paadje per ongeluk tegen een scooter gereden", vertelt Jan.

"Die jongens, die niet bij het feest betrokken waren en ook geen link hebben met de club, stonden daar in de weg. Zij wilde erlangs en raakte de scooter heel licht, met het kinderzitje. Vervolgens is ze van haar fiets getrapt en in elkaar geslagen. De oud-voorzitter is toen voor zijn vrouw opgekomen. Hij kreeg ook klappen. Toen hebben ze mensen gebeld van de club. Die zijn gekomen en vervolgens neergestoken."

Een lid werd in zijn nek gestoken, de ander is in zijn been geraakt. Volgens De Ruijter is de wond bij het slachtoffer dat in zijn nek werd geraakt niet diep. "Hij kon met een paar hechtinkjes naar huis." Degene die in zijn been werd gestoken, is wel aanzienlijk gewond geraakt. "Maar het belangrijkste is dat het nu goed met hen gaat. Daar zijn we heel erg blij mee."