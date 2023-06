Man met steekwond meldt zich in ziekenhuis, bloedspoor rond huis gevonden

Twee mannen en een vrouw zijn zaterdagnacht aangehouden na een steekpartij in Bergen op Zoom. Hierbij raakte een 31-jarige man gewond.

Het slachtoffer meldde zich rond halftwee 's nachts bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Toen bleek dat hij een steekwond had, werd de politie gewaarschuwd. De man kon niet goed verklaren hoe hij aan de steekwond kwam.

Bloedsporen in en om huis

Agenten gingen op onderzoek uit. Op een adres aan de Kastanjelaan in Bergen op Zoom ontdekten zij sporen van een vechtpartij. Ook zagen agenten bloedsporen in en om dit huis. De drie mensen die daar op dat moment aanwezig waren, twee mannen en een vrouw, werden aangehouden. Omdat niet duidelijk is wat er precies is voorgevallen, wordt ook het slachtoffer als verdachte aangemerkt.