Automobilist racet over weg terwijl kinderen zonder gordel achterin zitten

Een automobilist racete zaterdagavond met een snelheid van 143 kilometer per uur over de Midden-Brabantweg bij Tilburg, terwijl er kleine kinderen achterin de auto zaten. Ze hadden geen gordel om. Op de Midden-Brabantweg geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Agenten, die daar bezig waren met een verkeerscontrole, hielden de automobilist aan en gaven hem een proces-verbaal.

Inbeslagname auto

Deze bestuurder was bepaald niet de enige die het zaterdagavond bont maakte op de Midden-Brabantweg. Een andere automobilist reed daar met een snelheid van liefst 161 kilometer per uur over de weg. Toen hij door agenten aan de kant werd gezet, bleek dat de man zonder geldig rijbewijs reed. Het was al de derde keer dat hij hierop betrapt werd. Zijn auto is in beslag genomen.

Op de Midden-Brabantweg werden verder nog proces-verbalen uitgedeeld aan automobilisten die reden met snelheden van 121 en 115 kilometer per uur.

Op de Dongenseweg in Tilburg, waar 50 kilometer per uur is toegestaan, raceten automobilisten met snelheden van 109 en 96 kilometer per uur. Ook zij werden bekeurd.