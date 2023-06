Pizzabezorger vindt kittens en moederpoes in dichtgetapete doos

Vier kittens en hun moeder zijn vrijdagnacht door een pizzabezorger gevonden, nadat ze in een gesloten doos waren achtergelaten in Den Bosch. De doos zat dichtgetapet. Vanuit de doos klonk gepiep.

"In de zomer worden de meeste kittens geboren, dus zijn er ook de meeste dumpingen", vertelt dierenambulance Brabant Noord-Oost. "Mensen laten hun katjes niet castreren, waardoor ze in de zomer soms overvallen worden door de kittens."

Het incident liep met een sisser af. De dieren overleefden het en zijn opgevangen door een asiel. Maar dat het hoogseizoen van huisdierdumpingen begonnen is, is voor de dierenambulance wel duidelijk.

Volgens een medewerkster van de dierenambulance zijn baasjes vaak niet goed voorbereid. "Ze hebben niet door welke verantwoordelijkheden bij een huisdier komen kijken", legt ze uit. "Wanneer er onverhoopt een nieuw nestje in hun huis komt, kunnen ze daar niet mee omgaan." In plaats van een redelijke oplossing te zoeken, worden de beestjes soms gedumpt.

Inmiddels zijn de kittens en de moederpoes weer in veilige handen. Er zijn nog geen tips binnengekomen over deze zaak. De katjes maken het naar omstandigheden goed. "Het is afgelopen met een sisser."

Nog geen dag na de dumping in Den Bosch volgde zaterdagavond een dumping in Tilburg. Daar waren twee volwassen katten en twee kittens achtergelaten in een bench. De katten hadden erg veel last van de hitte.

Deze katten zouden gedumpt zijn door iemand die in een grijze Daihatsu reed. Er is een kenteken bekend en de politie doet daar verder onderzoek naar. De katten zijn naar de dierenopvang in Tilburg gebracht.