Man eist lift van agent: 'Ik moet naar Tilburg en daar ga jij voor zorgen'

Een Tilburger heeft zich zaterdagnacht enorm misdragen in Hoofddorp. De man eiste dat een Hoofddorpse wijkagent hem vanuit Noord-Holland een lift zou geven. Hij zette zijn eis nog wat kracht bij door de agent te bedreigen.

De Tilburger kreeg een lift van de agent. Niet naar Tilburg, maar naar het cellencomplex in Haarlem. "Er was geen land mee te bezeilen", laat wijkagent Johan weten op Twitter. "Het vervoer naar Haarlem ging alleen maar over ‘k*nker dit en dat’ en ‘n*uk je moeder, zus en oma’. Kansloos. Hij viel de hulpofficier ook nog fysiek aan. Na een nachtje in de cel weet 'ie vast niets meer, denk ik."

In de reacties op de tweet van de wijkagent reageert Astrid met een knipoog: "Naar Tilburg? Als hij nuchter is laten lopen en voor elke kilometer tien euro doneren aan het goede doel van Maarten van der Weijden!"