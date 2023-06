Bregje pakte zilver op de Europese Spelen maar nu heeft ze een luxeprobleem

Het pakken van een zilveren medaille tijdens de Europese Spelen in Polen afgelopen week was een prachtige beloning voor de Brabantse synchroonzwemster Bregje de Brouwer (24). Jarenlang was ze succesvol met tweelingzus Noortje, maar vanwege een blessure is de 18-jarige Marloes Steenbeek nu haar duetpartner. Noortje is echter weer zo goed als wedstrijdfit, dus is er volgende maand bij het WK een luxeprobleem.

Samen met haar tweelingzus vormt Bregje uit Goirle al vanaf haar vijfde een duet bij het synchroonzwemmen. “Om echt de volgende stap te zetten, besloten we in 2017 Brabant te verlaten. In onze woonplaats Hoofddorp zijn de faciliteiten uitstekend en kunnen we volle bak trainen. In de weekenden proberen we terug te gaan naar onze familie. We zijn en blijven Brabanders. We vinden het ook leuk als we andere topsporters uit onze provincie spreken.”

Het leven in Hoofddorp staat voor een groot deel in het teken van trainen. “34 uur per week zijn we in het sportcomplex te vinden. We leven voor onze sport en dat betekent dat je sociale leven er anders uitziet dan leeftijdsgenoten. Naast het synchroonzwemmen studeren we aan de Johan Cruyff Academy. Een studie is belangrijk en het is fijn om de aandacht ook ergens anders op te kunnen vestigen. Het is een druk leventje en soms best pittig. Maar we krijgen er heel mooie dingen voor terug.”

In 2021 pakten ze een verdienstelijke negende plaats tijdens de Olympische Spelen. Na dat toernooi moest Noortje rust nemen vanwege een schouderblessure. Er volgde een operatie en daarna een langdurige revalidatie. In Marloes Steenbeek (18) vond Bregje een nieuwe partner. Een zilveren plak op de Europese Spelen is vooralsnog het hoogtepunt. “Een proces met iemand nieuw naast je in het water heeft tijd nodig en gaat met goede en mindere fasen. Samen trainen we erg veel en dan groei je naar elkaar toe. Met Esther Jauma hebben we bovendien een geweldige trainer.”

Het duet gaat zich de komende anderhalve week in Nederland voorbereiden op het WK in Japan. Never change a winning team of toch wel? Noortje was tijdens de Europese Spelen al reserve en is klaar voor een rentree. Bregje: “We zijn heel tevreden over haar stappen. We sluiten zeker nog niet uit dat ik bijvoorbeeld met Marloes de vrije kür zwem en met Noortje de technische kür. Maar het staat allemaal nog niet vast.”