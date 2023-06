Helemaal zen bij het ligconcert van Irene: 'Heb dit nodig om op te laden'

Er heerst op deze warme zondag een ontspannen sfeer bij het klankhealing ligconcert in Vught. Negentig minuten lang mogen zo'n vijftien deelnemers al liggend luisteren naar de klanken die Irene Pool maakt. Ze gebruikt instrumenten vanuit de hele wereld om mensen een oeroude vorm van heling te laten ervaren. “Het is een unieke reis.”

In de zaal, waar normaal gesproken tafeltennis wordt gespeeld, liggen deelnemers van het concert op matjes, dekentjes en kussen. “Ik maak klanken met mijn stem en met allerlei instrumenten. Iedereen beleeft het op zijn of haar eigen manier. De een ziet mooie beelden, de ander hoort mooie klanken. Mensen kunnen echt diepe emoties loslaten als ze hier zijn.”

"Deelnemers komen weer in contact met zichzelf."

Irene helpt al 26 jaar mensen als klanktherapeut en coach. “We zitten in een periode met veel grote veranderingen en er gebeurt veel in de wereld. Er is veel chaos en onrust. De mensen kunnen hier echt ontspannen en een mooie reis maken. Ze komen weer in contact met zichzelf.” Miriam Lansdaal komt al bijna tien jaar bij de concerten van Irene. “Ik heb dit een paar keer per jaar nodig om op te laden. Soms voelt mijn hart zwaar, omdat ik verdrietig ben of omdat ik iets heb meegemaakt. Ik wil dan het innerlijke kind in mezelf weer vrijmaken.”

"Irene raakt je ziel door haar zang en geluiden."

“Het is lastig uit te leggen wat je voelt, want het klinkt misschien zweverig. Door haar zang en geluiden raakt ze je ziel. Ik weet echt niet hoe dat kan, maar het is echt zo”, vertelt Miriam terwijl ze zich klaar maakt om te liggen. “Ik voel een diepe warmte in mijn buik. Als ik mijn ogen sluit zie ik allemaal kleuren. Het geeft echt rust en ontspanning.” De klankhealing door muziekinstrumenten en zang is een oude vorm van heling. Het komt van de vroegere bewoners van Australië, de Aboriginals. “Je lichaam neemt de trillingen van de zware en lichte tonen op. Dit is onder andere goed voor je hersenen en het zenuwcentrum. Door je ogen dicht te doen kun je dieper voelen en ervaren.”

"Het is een rijke ervaring of een ervaring rijker."