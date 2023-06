Dode bij schietpartij op woonwagenkamp, verdachte aangehouden

Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Volgende Vorige 1/4 Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

Bij een schietpartij op een woonwagenkamp aan De Vinnen in Maarheeze is zondagmiddag iemand overleden. Een tweede slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en een vuurwapen in beslag genomen.