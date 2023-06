Topondernemer overleden na metersdiepe val met zijn mountainbike

Topondernemer Erik van Dijk uit Gemert is afgelopen weekend overleden na een fietsongeluk in het Oostenrijkse Bramberg in het Salzburgerland. De 49-jarige Van Dijk belandde in de nacht van zaterdag op zondag in de bedding van een beek en overleed ter plekke.

Van Dijk was samen met een 54-jarige vriend na een dagje op een elektrische mountainbike op de terugweg naar hun vakantieverblijf. In het donker zagen ze niet goed waar ze waren en reden de drie meter diepe rivierbedding in.

Erik van Dijk overleed ter plekke. De vriend ligt in het ziekenhuis met verwondingen aan zijn hoofd. Volgens de Kronenzeitung droegen beiden geen helm.

De Van Dijk Groep laat op Facebook weten dat zij met intens verdriet afscheid nemen van Erik van Dijk. ‘Geniet van het leven, want het duurt maar even,” klonk zijn levensmotto’, zo is te lezen. ‘Dat zijn leven maar zo even mocht duren, is niet te bevatten. Eriks avontuur is veel te vroeg ten einde gekomen.’

Zijn vader Hendrik van Dijk was in het verleden succesvol met het bedrijf Unidek. Toen dat verkocht werd, richtten zoon Erik en dochter Madeleine de Van Dijk Groep op. Dat bedrijf is actief in de bouw en isolatie, vrijetijdsbesteding, vastgoed en financiering.