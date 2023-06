Dit crematorium is als eerste in Brabant van het gas af: ‘Superzuinig'

Er waren al elektrische rouwauto's, natuurbegraafplaatsen en bio-kisten, maar cremeren in elektrische ovens kon in Brabant nog niet. Tot nu. Crematorium Maaslanden in Nieuwkuijk is verbouwd en helemaal van het gas af. "We zijn nu volledig energieneutraal. En dat maakt met 2000 crematies per jaar een enorm verschil", vertelt locatiemanager Yvonne Kielenstijn.

Je bent er misschien niet mee bezig op het moment dat je een geliefde weg moet brengen, maar als er iets slecht is voor het milieu is het cremeren. Een gasoven gebruikt zo’n 50 kubieke meter gas per crematie. Ongeveer net zo veel als 250 korte douchebeurten. Maar bij het crematorium in Nieuwkuijk is dat verleden tijd.

"Het geeft de uitvaartverzorgers ook meer tijd om stil te staan bij de familie."

Yvonne laat de gloednieuwe ovens zien. Waar de deuren ervan voorheen handmatig geopend moesten worden gaat nu alles automatisch. Zelfs het naar binnen schuiven van de kist. "Zodra we op het scherm op start drukken, gaat de deur open. Daarna schuift de invoertafel met daarop de overledene naar binnen."

"Een elektrische crematie duurt iets langer dan bij een gasoven."

Tijdens het verbrandingsproces is er eigenlijk weinig verschil. In plaats van een blauw vlammetje, zorgen elektrische panelen onderin de oven ervoor dat de kist in brand vliegt. "En deze ovens blijven constant op temperatuur", legt Yvonne uit. "De panelen zijn altijd boven de 700 graden." Een elektrische crematie duurt bovendien iets langer. "Op een gasoven duurt een crematie ongeveer anderhalf uur, nu ongeveer twintig minuten langer." Hoe dat precies zit is een technisch verhaal, maar het komt erop neer dat een elektrische oven efficiënter met de energie omgaat. Al die stroom moet ook opgewekt worden zou je denken, maar ook dat gebeurt duurzaam. 200 zonnepanelen op het dak van het crematorium zorgen ervoor dat de ovens blijven draaien. "En als die bijvoorbeeld in de winter niet genoeg stroom leveren, kopen we groene energie in", zegt Yvonne.

"Het is belangrijker geworden in de samenleving dat je energiezuinig onderneemt."

De verbouwing van het crematorium heeft een half jaar geduurd. Naast elektrische ovens zijn de ruimtes ook moderner geworden. Hoge muren hebben plaatsgemaakt voor grote ramen, zodat nabestaanden de natuur in kunnen kijken. "De dood is tegenwoordig minder een taboe en we praten er open over", zegt Yvonne. "Daar hoort dit open karakter bij." En wat de nabestaanden er zelf van vinden van de overstap naar duurzame crematies? "Zij zijn echt met hun afscheid bezig als iemand overlijdt", zegt Yvonne. "Maar het is natuurlijk belangrijker geworden in de samenleving dat je energiezuinig onderneemt. Dus we zijn blij dat wij daar nu ook aan bijdragen."