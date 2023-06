Dode op woonwagenkamp in Maarheeze is 34-jarige man

De persoon die zondag op het woonwagenkamp aan De Vinnen in Maarheeze werd doodgeschoten is een 34-jarige man. Zijn identiteit wordt nog verder onderzocht, maar volgens een politiewoordvoerster is in ieder geval duidelijk dat hij niet op het kamp woonde.

Rond vier uur 's middags kwam bij de politie een melding binnen van een schietpartij op het woonwagenkamp. Er zou meerdere keren zijn geschoten. Hulp mocht niet meer baten voor het 34-jarige slachtoffer. Bovenbeen

Even verderop vonden agenten een 38-jarige man uit Waalre. Hij was in zijn bovenbeen geschoten en moest naar het ziekenhuis. Hij mocht maandag weer naar huis en zal door de recherche worden verhoord. Kort na de schietpartij hield de politie een 30-jarige verdachte uit Maarheeze op het woonwagenkamp aan. Er werd een vuurwapen gevonden en in beslag genomen. Hij zit vast voor verder onderzoek en wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris. Een ruzie tussen de mannen is waarschijnlijk de aanleiding voor de schietpartij.