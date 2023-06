Maarten van der Weijden moet zittend de trap op na megaprestatie

Zijn voeten zitten vol blaren en hij moet zittend de trap op, maar dat neemt Maarten van der Weijden voor lief. Want de jarenlange droom om zijn Elfstedentriatlon te lopen is volbracht. “Ik ben blij dat het klaar is”, zucht hij. “Waanzinnig dat het is gelukt.”

De in Vught wonende olympisch zwemkampioen werd maandagochtend met veel pijn, maar een voldaan gevoel wakker. “Dit zijn ze”, zegt hij terwijl hij zijn voeten op tafel legt. Knoeperds van blaren, bloeduitspattingen en pleisterafdrukken zijn zichtbaar. “Gisteravond zag het er nog slechter uit. Vooral het lopen was pijnlijk. Na 30 kilometer had ik al heftige blaren en dan heb je er dus nog 170 kilometer te gaan.” Maarten legde in zeven dagen tijd een tocht van 600 kilometer af. Die bestond uit 200 kilometer wandelen, 200 kilometer fietsen en 200 kilometer zwemmen. Daarmee haalde hij veel geld op voor kankeronderzoek. Zijn zwemtocht in 2018 viel hem naar eigen zeggen zwaarder. Toen zwom hij in 55 uur 163 kilometer, met slechts een halfuurtje slaap. “Dat was mentaal moeilijker. Nu kon ik wel slapen, maar duurde het veel langer.”

"Meteen al dacht ik steentjes te voelen, maar ik wilde niet meteen stoppen."

Een gigantische blaar onder de rechtervoet van Maarten ziet er het ernstigst uit. “Ik wilde de wissels heel snel doen, dus trok ik mijn schoenen snel aan. Meteen al dacht ik steentjes te voelen, maar ik wilde niet meteen stoppen en liep door,” vertelt hij. Toen het erg vervelend begon te voelen, besloot hij toch maar even te kijken. “Toen bleken het geen steentjes, maar mijn iPhone-oordopjes die ik blijkbaar in mijn schoen had gestopt”, lacht de kampioen. Langs de route in Friesland moedigden duizenden mensen hem aan. “Ik kan me nog herinneren dat er vlak voor Sloten een vrouw naast me kwam wandelen. Ze zei dat ik heel erg op haar schoonzoon leek, die is gestorven aan een hersentumor”, vertelt Maarten. “Ze zei: ‘jij hebt wel het geluk dat je hersteld bent en dit kan doen, zet hem op!’ Dat gaf me heel veel kracht, maar het maakte het ook zwaar.”

“Kanker komt helaas zo vaak voor en raakt ons allemaal."