Straatrace met beruchte scooterrijders gaat mis: 'Zij vloog door de lucht'

In Schijndel is een straatrace maandagavond geëindigd in een crash, bevestigen ooggetuigen aan Omroep Brabant. Een omstander zag hoe 'een meisje door de lucht vloog' nadat een bromfiets door een auto werd geraakt.

Bij het ongeluk, iets voor half acht 's avonds, raakten een jongen en meisje gewond. Zij zat achterop de bromfiets toen ze werden geraakt door een auto op de kruising Wijbosscheweg-Structuurweg. De rondweg daar oversteken is overigens verboden. Bromfietsen en fietsers moeten door de tunnel. De jongen heeft flinke schaafwonden en moest ter controle naar het ziekenhuis. Het meisje is er slechter aan toe en moest ook met de ambulance mee. Voor haar kwam een traumahelikopter ter plekke. De politie heeft getuigen gesproken. De betrokken auto liep veel schade op door de klap. Een ooggetuige vertelt dat ze iemand door de lucht zag vliegen. De bromfiets zou de laatste zijn geweest van een groepje dat vaker door Schijndel racet. Om de rest bij te houden zouden ze door rood zijn gereden. In totaal waren er vier bromfietsen bij betrokken. Zelf ontkennen ze dat ze aan het racen waren. "We gingen alleen naar de McDonald's", is de reactie van een van de jongens.

"Ik wist dat dit een keer ging gebeuren."

Maar volgens ooggetuigen rijdt de groep vaker 'als gekken door Schijndel'. Zo zegt een vrouw: "Ik wist dat dit een keer ging gebeuren. Ik heb het ze vaker zien doen. Ze rijden hier als malloten." Ze vertelt dat ze al drie keer heeft moeten uitwijken voor deze jongens. "Echt heel gevaarlijk." Een andere getuige zegt dat ze geregeld met 'zeventig door een dertig-zone rijden'. De wijkagent is al eens bij de racers op gesprek geweest. Een omstander weet te melden dat de jongens meestal hun kenteken afplakken. Dat was deze keer niet zo.