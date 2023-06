Uur vertraging op A58 door ongeluk, ook druk op andere wegen

Door een botsing bij Tilburg staan er lange files op de A58. In de richting van Breda is een ongeluk gebeurd met drie auto's en was de linker rijstrook afgesloten. Ook richting Eindhoven is de linker rijstrook afgesloten, vanwege dat ongeluk. Inmiddels zijn de wegen helemaal vrij.

Wel kost het nog steeds een uur extra om richting Breda te rijden. De andere kant op kost een half uurtje extra. Twee auto's moesten worden geborgen. Ook op andere wegen in Brabant is het dinsdagmorgen druk. Op de A16 en A17 staan flinke files richting de Moerdijkbrug. Door de afsluiting van de Haringvlietbrug is het daar elke dag extra druk. Ook op de A2 bij Den Bosch staat een flinke file richting het noorden.