Van trampolinespringer tot stuntman: Milco Abrahams ziet het wel zitten

Trampolinespringer Milco Abrahams (22) is in eigen land veel te goed voor de concurrentie. Zijn doel is om ook internationaal bij de top te horen en focust zich volledig op de Olympische Spelen van Parijs. Maar ook voor de verdere toekomst heeft de Brabander leuke plannen. “Er zijn contacten gelegd om stuntwerk te gaan doen.”

Leon Voskamp Geschreven door

Stuntman en topsporter lijkt geen ideale combinatie. “Daarom begin ik er nog niet aan voor de Olympische Spelen van 2024. Maar het lijkt me daarna leuk om op te pakken, want vallen voor je hobby past wel bij mij. Ik ben een beetje gek in mijn hoofd, ken geen angst en doe dingen die ik leuk vind.” Voor die Olympische Spelen is veel arbeid nodig. De Ossenaar traint tien keer per week bij Flik-Flak in Den Bosch, in zijn woonplaats bij Turnoss en af en toe in Duitsland. Zijn talent en de vele trainingsuren zorgen ervoor dat hij in eigen land al een aantal jaar op eenzame hoogte staat. Afgelopen weekend pakte hij zowel individueel als synchroon de Nederlandse titel. “Het is jammer dat ik er zo ver boven de concurrentie uit steek. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat de andere springers zich de komende jaren flink gaan verbeteren.”

"Mentaal moest ik me bij elkaar rapen."

Dat wil volgens Milco niet zeggen dat een titel vanzelfsprekend is. “Ik moet het natuurlijk nog wel doen. Dit weekend ging de synchroonfinale met Luuk Swinkels (uit Beek en Donk) niet vlekkeloos, maar wonnen we wel. Individueel viel ik in de eerste voorronde, maar gelukkig is er sinds kort een tweede poging. Ik moest me mentaal bij elkaar rapen, want ik zat vast in een focus. Totdat mijn coach met z’n vingers knipte en zei dat ik ‘normaal moest doen’.” Moeite om zichzelf op te laden voor een wedstrijd heeft hij nooit. “Ik heb dan in eigen land weinig concurrentie, maar ik ga volle bak omdat ik het gewoon leuk vind. Ook komen er altijd jonge kinderen naar een wedstrijd kijken. Ik hoop hen te inspireren dat je ver kunt komen met trampolinespringen.” En internationaal heeft hij nog wel een aantal stappen te zetten om tot de absolute top te kunnen horen. “Ik sta er wel goed voor, want op het EK eindigde ik als elfde. Bij het WK sprong ik iets minder en eindigde ik rond de 30e plek. Na het WK ben ik moeilijker en beter gaan springen, ik zie duidelijk vooruitgang.”

"De kans op de Olympische Spelen is er zeker."