Man spuit mest in aardappelveld, landbouwvoertuig vat vlam

Tijdens het bemesten van landbouwgrond in Beugen is dinsdagochtend een landbouwvoertuig uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de wagen als verloren moet worden beschouwd.

De fik ontstond in een aardappelveld aan de Hapseweg. Een werknemer van een loonbedrijf was er de aardappels aan het bijmesten. Op de een of andere manier ontstond er brand. Onduidelijk is hoe dat kon gebeuren. De man bleef ongedeerd. Het loonbedrijf zorgt er later zelf voor dat de mestwagen wordt weggehaald.

Foto: Saskia Kusters/SQ Vision.

