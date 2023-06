Ivana hoeft op Wereldspelen voor Kleine Mensen niets uit te leggen

Eind juli doen er veertig Nederlandse sporters mee aan de Wereldspelen voor Kleine Mensen in het Duitse Keulen, een soort Olympische Spelen voor mensen die bij volwassenheid kleiner zijn dan anderhalve meter. Daaronder ook Ivana Maas uit Molenschot die een groeistoornis heeft en erg goed is in tafeltennis. Voor haar is het meer dan alleen een sportevenement: "Iedereen is ineens hetzelfde en je hoeft niet uit te leggen waarom je er anders uitziet."

In een sportrolstoel en met het tafeltennisbatje in een speciale handschoen spint en smasht Ivana Maas (21) er lustig op los. Ze traint met coach Stefan bij TTV Tios '51 in Tilburg als voorbereiding op de World Dwarf Games 2023, de Wereldspelen voor Kleine Mensen. "Op hoog niveau heb ik nog nooit gespeeld tegen mensen met een groeistoornis en ik ben benieuwd hoe ik presteer", zegt Ivana. "Ik weet niet hoe goed mijn tegenstanders zijn en hoe mijn kansen liggen. Op de spelen doe ik doe ook mee aan atletiek, voetbal en badminton, maar in tafeltennis ben ik het beste. Dat doe ik mijn hele leven al."

Ze verwacht dus best iets van zichzelf en de sportvrouw in haar komt meteen naar boven. Ivana ruikt haar kansen. "Tegen reguliere spelers sta ik door mijn lengte altijd al met 1-0 achter. Ik kan de bal nog zo scherp spelen, maar die komt altijd terug. Vaak valt de bal dan kort achter het netje zodat ik er niet bij kan. Nu kan ik mijn tegenstanders zelf een beetje gaan plagen." "Het spel is namelijk heel anders voor sporters met een beperking", zo vervolgt ze. "Regulier tafeltennis is aanvallender en sneller, maar wij spelen tactischer en meer in op elkaars handicap." Om mee te mogen doen aan de Wereldspelen voor Kleine Mensen mag een volwassene niet langer zijn dan één meter en vijfenvijftig centimeter. Omdat het verschil in lengte veel verschilt, zijn er meerdere klassen. "Er bestaan veel verschillende genetische groeistoornissen", vertelt Ivana. "Ik heb bijvoorbeeld dystrofische dysplasie waardoor mijn botstructuur afwijkt en spieren anders werken dan van de meeste deelnemers. Het is niet te vergelijken en daarom is het eerlijker zo."

"Het draait bij de Wereldspelen niet per se om het kampioenschap", vervolgt de sportster uit Molenschot. "Het heeft meer een vrijblijvend karakter. Er zijn sporters uit heel de wereld, zoals Amerika, Australië, China en ook Afrikaanse landen. Natuurlijk krijg je een medaille als je wint, maar het gaat meer om de eer." En het gaat om emancipatie en zelfbewustzijn van kleine mensen. Evenals het tegengaan van stigmatisering en discriminatie. "We zitten met z'n allen in dezelfde hotels en daardoor maak je vrienden. Er is meer begrip voor elkaar en je hoeft nooit uit te leggen waarom je er anders uitziet. Iedereen is ineens hetzelfde en dat is fijn." De Wereldspelen voor Kleine Mensen worden in Keulen gehouden van 28 juli tot en met 5 augustus. Uit Brabant doen ook Debbie Coolen uit Maarheeze en Anouk Hartwijk uit Eindhoven mee.