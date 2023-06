Anneke voelt zich soms heel eenzaam en in de zomer nog een beetje erger

Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld doordat hun partner er niet meer is, de kinderen het druk hebben en er steeds minder mensen om hen heen zijn om het gezellig mee te hebben. En als je familie in de zomer dan ook nog eens naar Zuid-Spanje vertrekt en je bridgeclub een zomerstop inlast, wordt dat gevoel tijdens die zomermaanden alleen maar erger. Stichting Met Je Hart probeert er wat aan te doen.

Maak kennis met Anneke van Buul: een 88-jarige mevrouw uit Breugel. Ze is twee keer getrouwd geweest, (groot)moeder van een reeks prachtige (klein)kinderen, ze bridget graag en heeft een, al zegt ze het zelf, prachtige tuin. "Ik moet eigenlijk zeggen dat ik bof", geeft ze toe. Maar toch voelt mevrouw Van Buul dat niet altijd zo. Ze is namelijk ook vaak heel eenzaam.

Ze lijdt namelijk aan COPD en ze is slecht ter been. "En dan blijft er soms maar weinig over", vertelt ze. Haar kinderen werken fulltime en de kleinkinderen kunnen ook niet altijd langskomen. Bovendien verloor ze tijdens coronatijd vier vriendinnen in één week. Toen werd het op een gegeven moment toch wel heel erg stil in huis. "Dan is het vogelhuisje bij het raam mijn grootste afleiding."

Tot ze een waardevolle tip kreeg: of Stichting Met Je Hart niks voor haar was? Met die stichting kan ze nu in ieder geval een keer per maand een leuk uitje doen met een groep mensen. Gewoon ergens een kopje koffie drinken bijvoorbeeld. Of eens lekker uit eten, of ergens lunchen. Inmiddels zijn dat er al 52 mensen aangesloten in alleen de gemeente Son en Breugel.

"Meske, meske, meske toch", mijmert Van Buul. "Je zou eens op zo'n avond mee moeten gaan. Dan hoor je pas hoe veel ouderen eenzaam zijn." Voor hen is de stichting een schot in de roos. Vrijwilligster Dianne van Hak ziet dat ook. "Mensen zijn je zó dankbaar", vertelt ze. "Zij komen normaal de deur niet uit, maar hebben dan toch iets leuks om op de kalender te zetten."

En dat is een verademing voor de ouderen. Een lichtpuntje, noemen ze het. Los van de uitjes, bellen de vrijwilligers bijna elke dag met een aantal ouderen. Ze geven ze knuffels en hebben mooie gesprekken samen. En dat betekent een hele hoop voor iemand die zich soms zo alleen voelt. "Zij verdienen allemaal een kroon en doen echt prachtig werk. Dat moet je echt opschrijven", drukt mevrouw Van Buul ons op het hart.