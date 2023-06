De Peel verslechtert: er is drie keer zo veel stikstof als gebied aankan

Het gaat niet goed met de Natura2000-gebieden in de Peel. Er komt drie keer zoveel stikstof neer in die gebieden neer als de natuur daar aankan. Dat is heel slecht voor de de plant- en diersoorten die er voorkomen. En ook met het water gaat het er niet goed: de grondwaterstanden zijn te laag en te instabiel door droogte en omdat er te veel grondwater wordt opgepompt. Ook met de Biesbosch gaat het niet goed, al is het daar iets minder dramatisch dan in De Peel. De provincie heeft Brabant dus terecht op slot gedaan, door geen vergunningen meer te verlenen.

Dat blijkt uit de zogeheten 'Natuurdoelanalyses' (NDA's). De Ecologische Autoriteit moet kijken of die NDA's goed zijn opgesteld. Dat is nu voor drie gebieden gedaan: de Biesbosch, de Groote Peel en Deurnsche Peel & Mariapeel.

De provincie is verplicht om eens in de zoveel jaar de staat van de natuur in die gebieden in kaart te brengen. Uit de NDA's bleek al dat in 15 van de 16 Natura2000-gebieden de natuur ver ondermaats was. Dat het niet goed gaat met deze natuurgebieden werd dinsdag dus nog eens bevestigd door de Ecologische Autoriteit.

De Peel

Om het verdere verslechtering van de Deurnsche Peel & Mariapeel en de Groote Peel te voorkomen moet een aantal maatregelen worden genomen.

Stikstof moet aangepakt worden bij de bron, de provincie moet dus zorgen voor minder uitstoot.

Beter beheer van de planten. Ongewenste planten die goed groeien door stikstof moeten worden weggehaald. Zodat de planten die er juist wél moeten staan, weer een kans krijgen.

Beter grondwaterbeheer. Het waterpeil moet drastisch omhoog om het zogeheten hoogveen te redden en de vogelstanden op peil te krijgen. Dus moet er minder water worden opgepompt om bijvoorbeeld te sproeien.

Biesbosch

Ook de NDA voor de Biesbosch werd dus gecontroleerd. Dit natuurgebied ligt op de overgang tussen zee en land, er komt zoet en zout water bij elkaar. Door de stijging van de zeespiegel en de droogte, komt het zoute water steeds verder landinwaarts. Het gebied 'verschuift' dus een beetje.

De Biesbosch heeft daarnaast last van stikstof, verdroging, klimaatverandering en zelfs van recreatie. In het aangewezen Natura2000 gebied gaat het nu slechter: met 12 van de 44 plant- en diersoorten gaat het niet goed. Een lichtpuntje is dat het ten oosten van dat gebied wél beter lijkt te gaan.

Door dit gebied bij de Biesbosch te betrekken, is er wel hoop om de doelen te behalen, denkt de Ecologische Autoriteit. Maar of dat ook gebeurt is aan het ministerie van Landbouw en Natuur.

Terecht 'op slot'

De provincie heeft Brabant dus terecht 'op slot' gedaan, blijkt uit dit onderzoek. De provincie geeft al sinds maart geen vergunningen meer uit voor projecten die zorgen voor extra stikstof die terechtkomt in Natura2000-gebieden. Een juiste keuze, blijkt nu. Maar het is nog niet genoeg. Stikstof moet nog verder worden teruggedrongen en de grondwaterstanden moeten omhoog, bevestigt dit onderzoek van de Autoriteit.

Gedeputeerde van Natuur en Water Hagar Rooijackers: “De adviezen bevestigen het feit dat de natuur lijdt onder de stikstof die neerdaalt. Dat zagen we in februari al en dus konden we toen niet anders dan er eerlijk over zijn dat het verlenen van vergunningen heel moeilijk zou worden."

Nu de Natuurdoelanalyses goed zijn gekeurd, is het werk voor de provincie nog niet af. Uiterlijk 1 juli moet de provincie een pakket aan maatregelen inleveren bij minister Van der Wal waarin staat hoe Brabant de doelen voor stikstof, klimaat en water voor 2030 gaat halen. Deze NDA's zijn van cruciaal belang voor dat plan.

LEES OOK: Stop op vergunningen nu natuur in Brabant nog verder is verslechterd