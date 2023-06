Doodgeschoten man onder auto gevonden: twee verdachten na jaren opgepakt

Twee mannen zijn dinsdagochtend opgepakt voor de dood van de 30-jarige Söner Yetkin uit Tilburg. Hij werd in 2016 in de Statenlaan gevonden onder een auto. Zijn benen staken eronder uit. Hij bleek te zijn doodgeschoten.

De aangehouden mannen zijn 32 en 37. De eerste komt uit Tilburg en de ander zit vast in de gevangenis in Veenhuizen. Op beide plekken waar zij zijn opgepakt, heeft de politie doorzoekingen verricht. De mannen zitten vast en zitten in beperkingen. Dit betekent dat zij alleen maar met hun advocaten contact mogen hebben.

Bekende van politie

In de vroege ochtend van 11 december 2016 ontdekte een buurtbewoner het lichaam van Yetkin. "We begrijpen uit de verhalen dat mensen knallen hebben gehoord. Ook dat onderzoeken wij", zei een woordvoerder van de politie destijds.

Na onderzoek bleek het slachtoffer een bekende van de politie te zijn.

LEES OOK:

Tilburger (30) die dood onder auto lag door kogel om het leven gekomen

Lichaam gevonden onder auto Vossenpad Tilburg: 'Ik zag ineens twee benen'