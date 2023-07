Oud-wielrenner Lars Boom is nu ploegleider: 'Een meeloper was ik nooit'

Of hij als wielrenner een makkelijk persoon was richting ploegleiders? “Ik ben niet op mijn mondje gevallen en zeg waar het op staat. Een meeloper was ik nooit, dus dan kun je als lastig worden bestempeld.” Na een rijke loopbaan is Lars Boom (37) nu zelf actief als ploegleider.

Leon Voskamp Geschreven door

Wereldkampioen veldrijden, succesvol mountainbiker, Nederlands kampioen op de weg en in de tijdrit en onder meer winnaar van een etappe in de Tour de France. Lars kan terugkijken op een geweldige loopbaan. In 2019 stopte de Vlijmenaar als prof en wilde hij zich gaan richten op gravelraces. Door de coronapandemie is het daar nooit van gekomen. “Ik ben wel blij hoe het is gelopen. Nadat ik was gestopt, nam ik de tijd om op zoek te gaan naar iets dat bij me paste. Dat hoefde niet per se de wielrennerij te zijn, maar ik vond het zonde als iemand met zoveel ervaring verloren zou gaan voor de sport. Bij vrouwenwielerploeg CCC-Liv kreeg ik de kans als prestatiemanager. Daar lukte het om van de rensters een hechte groep te maken. Ruim een half jaar later klopte SD Worx op de deur. De combinatie van cross en wegwielrennen was ideaal.”

"We proberen er alles uit te halen."

Als ploegleider heeft hij een breed takenpakket. “We proberen zowel tijdens wedstrijden als trainingskampen er alles uit te halen. De meiden moeten vooral plezier blijven houden in de sport, dat is de basis. Er is ook ruimte voor persoonlijk contact. Samen met ploegmanager Danny Stam fietsen we vaak mee tijdens trainingen en gaan we het gesprek aan. Zo weten we wat er speelt en kunnen we helpen.”

"Ik kan soms lomp zijn."

Lars beschrijft zichzelf als 'duidelijk' en iemand die altijd zichzelf is. De harde woorden die weleens vielen toen hij renner was, zijn nu vrijwel niet meer te horen. “We mogen blij zijn dat er met Anna van der Breggen ook een vrouw ploegleider is. Die kijkt op een andere manier tegen bepaalde zaken aan en kan dingen wat zachter overbrengen. Ik denk nu als ploegleider wel langer na hoe ik dingen kan overbrengen, want ik kan soms lomp zijn.” De komende jaren ziet hij volop mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen als ploegleider. “Ik ben nog jong en heb in Danny een goede leermeester. Het werken met wielrensters, de tactische plannen en het sparren met collega’s: het past bij me. Ik heb zoveel beleving, passie en liefde voor deze sport dat ik er nog lang wil blijven werken.”

"Als het regent, blijf ik lekker thuis."