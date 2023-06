Een 'masterclass' carnaval vieren door Weerts en Van der Doelen

Het rondreizende theaterfestival De Parade doet deze week Eindhoven aan. In het theatergezelschap bevinden zich twee stevige carnavalsvierders: Mike Weerts en Bjorn van der Doelen. Samen gaan zij op zoek naar 'De ziel van carnaval'. "We proberen de ziel van carnaval bloot te leggen. De een voelt dat, de ander niet", vertelt acteur Mike Weerts in Brabant Vandaag bij Omroep Brabant.

"Voor Bjorn en mij is carnaval het mooiste feest van het jaar. Daar zit alles in waar wij van houden. Op zijn tijd een pilske, fijne muziek en wat ouwehoeren. Dat is wat bij carnaval hoort", beschrijft Weerts.

Het is hartje zomer, maar deze week wordt er in het centrum van Eindhoven drie keer op een avond keihard aan carnaval gedacht en gefilosofeerd. Acteur Mike Weerts uit Overloon en muzikant Bjorn van der Doelen uit Eindhoven gaan in een voorstelling van een half uur het carnavalsgevoel ontrafelen.

Het duo wil dat gevoel overbrengen op het publiek. "Toen we begonnen met de voorstelling hebben we ieder een ode aan carnaval op papier gezet. Op die manier zijn we bij de opzet van een masterclass gekomen. Carnaval zit in onze vezels en dat willen we anderen ook laten beleven. Carnaval is eigenlijk de snelkookpan van het leven. Alles wordt in vier of vijf dagen gepropt."

Nog even terug naar de masterclass. "We wilden niet alleen mensen aanspreken die niets met carnaval hebben. Bij sommige carnavalsvierders zou het niveau overigens ook nog een treetje hoger kunnen. Zo zijn we op onze elf geboden gekomen. Als je bij onze voorstelling bent geweest kun je niet meer zeggen dat carnaval niets voor je is of dat carnaval niet aan jou is besteed."

Volgens Weerts kun je de elf geboden eigenlijk niet los van elkaar zien. "Het gaat bijvoorbeeld over drinken, eten, gezelschap en doorzettingsvermogen. Het laatste is het allerbelangrijkst. Als je geen doorzettingsvermogen hebt, kun je maar beter thuisblijven."